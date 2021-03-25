İzmir’de ortaokul sınavları olacak mı? İzmir’de 5, 6, 7 ve 8. Sınıf sınavları ne zaman olacak?

MEB lise sınavlarını ertelemesinin ardından, öğrenci ve velilerin gözü 5, 6, 7 ve 8. Sınıf sınav tarihlerindeki erteleme kararına çevrildi. MEB, dün akşam saatlerinde ortaokullar için sınav tarihlerinin detayları hakkında bilgi verdi. Buna göre İzmir’deki ortaokul sınavları ile ilgili kararlar da belli oldu.
MEB'in illere gönderdiği yazıda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.
Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak. "Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.
Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması halinde sınavlar da 3 Mayıs'tan önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek. Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler, ilgili öğretmenin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.
Buna göre, İzmir Güncel Koronavirüs Risk haritasında turuncu renkli yani orta riskli bölgede bulunduğu için, yüz yüze yapılması planlanan sınavlar daha önce açıklanan takvime göre tamamlanacak.
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