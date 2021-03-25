İzmir’de ortaokul sınavları olacak mı? İzmir’de 5, 6, 7 ve 8. Sınıf sınavları ne zaman olacak?

MEB lise sınavlarını ertelemesinin ardından, öğrenci ve velilerin gözü 5, 6, 7 ve 8. Sınıf sınav tarihlerindeki erteleme kararına çevrildi. MEB, dün akşam saatlerinde ortaokullar için sınav tarihlerinin detayları hakkında bilgi verdi. Buna göre İzmir’deki ortaokul sınavları ile ilgili kararlar da belli oldu.

İZMİR’DE ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in illere gönderdiği yazıda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde bütün risk gruplarındaki illerde tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirileceğine ilişkin 2 Mart'ta illere yazı gönderdiği ancak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda, "düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" illerdeki vaka artışı ve salgının seyri göz önünde bulundurularak yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar da okul ortamında yüz yüze yapılacak. "Yüksek" ve "çok yüksek" riskli illerde ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında yapılması planlanan sınavlar, 26 Mart'a kadar yüz yüze yapılarak tamamlanacak.