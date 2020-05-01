İzmir'de otel odasında sır ölüm... 2 yıldır orada yaşıyormuş

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Anafartalar Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Yaklaşık 2 senedir otelde yaşadığı iddia edilen Fethi Şaşmaz (56), odasında otel görevlilerince hareketsiz halde bulundu. Otel görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler neticesinde Şaşmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Şaşmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlemesi üzerine otopsi yapılması için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

