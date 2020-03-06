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İzmir’de otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası! Suç duyurusunda bulunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:46 | Son Güncelleme

İzmir Karabağlar'da otizmli çocuğunun okulda şiddete maruz kaldığını iddia eden baba, okul yönetimi ve öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Daha önce de aynı okulda benzer olayların yaşandığını iddia eden baba İbrahim Ç. "Özel eğitim ve uygulama okulunda çocuğuma yapılan kötü muameleden dolayı buraya geldik. Öncelikle hastane ve adli tıp raporunu çıkardık. Sonrasında karakola gittim. Şimdi de adliyeye geldim ve şikayetimi yaptım. Okul müdürü ve öğretmenden şikayetçi oldum." dedi.

İzmir’de otizmli çocuğa okulda şiddet iddiası! Suç duyurusunda bulunuldu

Edinilen bilgiye göre olay, iddialara göre geçtiğimiz günlerde Karabağlar ilçesinde bulunan özel bir eğitim uygulama merkezinde meydana geldi. Otizm tanısı bulunan 7 yaşındaki H.Ç., iddiaya göre okulda koştururken S.K.B. isimli öğretmen, çocuğu ensesinden sertçe tutarak havaya kaldırdı. Okulda bulunduğu esnada çocuğunun boğazında ve ensesindeki kızarıklığı gören anne Nurcan Ç. durumu eşi İbrahim Ç.’ye bildirdi. İbrahim Ç. ise çocuğunun okulda şiddet gördüğünü iddia ederek olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuğu H.Ç.’yi alarak Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren İbrahim Ç., burada aldığı rapor ile Yeşilyurt Polis Merkezine giderek okul ve öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Polis merkezine giderek okul yönetimi ve öğretmen S.K.B. hakkında şikayetçi olan baba İbrahim Ç. savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

'MÜDÜRÜN TALİMATI ÜZERİNE OKULA ALINMIYORUM'

Oğlu H.Ç.’nin şiddet gördüğünü iddia eden İbrahim Ç., adliye önünde açıklama yaptı. Daha önce de aynı okulda benzer olayların yaşandığını iddia eden baba İbrahim Ç., “Özel eğitim ve uygulama okulunda çocuğuma yapılan kötü muameleden dolayı buraya geldik. Öncelikle hastane ve adli tıp raporunu çıkardık. Sonrasında karakola gittim. Şimdi de adliyeye geldim ve şikayetimi yaptım. Okul müdürü ve öğretmenden şikayetçi oldum. Çocuğumun ensesinde ve boğazındaki kızarıklıklardan şüphelendik. Okulda darba uğradığını düşünüyoruz. Ben zaten normal şartlarda okulun içerisine giremiyorum. Müdürün talimatı üzerine ben zaten okula alınmıyorum. Bunun sebebi, daha önce de başka bir çocuğa darp uygulanmıştı. Daha sonrasında ben taahhütlü iadeli mektup göndererek okulun eksikleri ve açıklarının tamamlanmasını istemiştim. Bunlar yerine getirilmedi. Daha sonra da ben en ufak açıklarını yakalarsam durumu İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildireceğimi söyledim. Okul hakkında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yaptığım şikayetlerin hadi hesabı yok. Nereden baksanız 15 tane dilekçe verdim” dedi.

'ÇOCUĞUMA ŞİDDET UYGULADIKLARI TARİHTE DEVAMSIZLIK GÖSTERMİŞLER'

İbrahim Ç., çocuğunun okulda şiddete maruz kaldığını iddia ettiği tarihte, okul tarafından devamsızlık gösterildiğini iddia etti. Telefonuna bu yönde bir mesaj geldiğini öne süren İbrahim Ç., "Çocuğuma darp uygulanan tarih 18 Şubat’tı. Benim çocuğuma ayın 18’inde devamsızlık göstermişler. Bunun bende delili de var, belgesi de var. Bana gelen mesajın fotoğrafını çıkardım. Sonuna kadar şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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