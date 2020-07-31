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İzmir’de otluk alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 17:55 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

İzmir’de otluk alanda yangın

İzmir’in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, bir yangın haberi de Seferihisar’dan geldi. İlçedeki askeri tatbikat alanından dumanlar yükselmesi üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri otluk alandaki yangına müdahale ediyor.

Rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan ancak ormanlık ve yerleşim yerine uzak olan alandaki yangına 10 helikopter, 22 arazöz, 2 amfibik uçakla müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. (İHA)

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