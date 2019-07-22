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İzmir'de otomobil dereye düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 07:22 | Son Güncelleme

Dereye düşen otomobilin sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı

İzmir'de otomobil dereye düştü

Alkollü olduğu iddia edilen Onur D'nin kullandığı 35 AEH 651 plakalı otomobil, Şehitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerleri aşarak, yaklaşık 10 metre yükseklikten Meles Çayı'na düştü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Onur D, yardım gelmesini bekledi.
Olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, sürücüye merdiven uzatarak dere yatağından çıkmasını sağladı.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu dere yatağından çıkarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir trafik kazası

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