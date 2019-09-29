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İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 07:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

İzmir'de otomobil kontrolden çıktı! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi'nde, Gülay Ç'nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, daha sonra da yolun sağ tarafında bulunan demir bariyerlere çarptı.

HASTANELERE KALDIRILDILAR

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sinem T, Gökhan Ç, Yaprak Z. ve Mesut T. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince bölgedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mesut T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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