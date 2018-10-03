İzmir'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

Dehşete düşüren olay İzmir Yeşilyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir adam, evinin yakınında alışveriş yapmak için bir manava gitti. Elindeki alışveriş poşetleriyle merdivenden inen yaşlı adam, bu sırada sahibiyle gezen pitbull köpeklerini gördü. Köpekleri görünce irkilen adam bir an duraksadı ancak köpeklerin saldırısına uğramaktan da kurtulamadı. Saldırıysa saniyeler içerisinde gerçekleşti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde yaşlı adam, iki pitbullun kolunu kapmasıyla yere düştü.
ISIRDIĞI KOLUNU BIRAKMADI
Köpekler yaşlı adamı yerde de bırakmadı ve dakikalarca ısırdığı kolunu bırakmadı. Bu sırada köpeklerin sahibi de olaya müdahale etmeye çalıştı; ama o da başarılı olamadı. Çevredeki bazı vatandaşlarda korkusundan köpeklere bile yaklaşamadı. Dakikalar sonra köpekler yaşlı adamı bıraktı. Bu sırada köpeklerin biri manavdaki çalışan bir kişiye doğru yöneldi. Adam, köpeğin gelmesiyle kendisini korumak için tekme savurarak köpeğe engel oldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kolundan ısırılan ve kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaşlı adamın kolundaki kanın durması için önce tampon yapıldı ve hemen 112 acil servis ekipleri arandı. Talihsiz adam, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pitbull köpeklerinin sahibi ise karakola götürüldü. (İHA)
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