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İzmir'de pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

İzmir'de evinin yakınındaki bir manavdan alışveriş yapmak isteyen yaşlı adam, iki pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Yaşlı adam saldırıyla birlikte kolundan ağır yaralanırken, dehşet anları ve saldırı sonrası görüntüler kameralara yansıdı.

Dehşete düşüren olay İzmir Yeşilyurt'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşlı bir adam, evinin yakınında alışveriş yapmak için bir manava gitti. Elindeki alışveriş poşetleriyle merdivenden inen yaşlı adam, bu sırada sahibiyle gezen pitbull köpeklerini gördü. Köpekleri görünce irkilen adam bir an duraksadı ancak köpeklerin saldırısına uğramaktan da kurtulamadı. Saldırıysa saniyeler içerisinde gerçekleşti. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde yaşlı adam, iki pitbullun kolunu kapmasıyla yere düştü.

ISIRDIĞI KOLUNU BIRAKMADI

Köpekler yaşlı adamı yerde de bırakmadı ve dakikalarca ısırdığı kolunu bırakmadı. Bu sırada köpeklerin sahibi de olaya müdahale etmeye çalıştı; ama o da başarılı olamadı. Çevredeki bazı vatandaşlarda korkusundan köpeklere bile yaklaşamadı. Dakikalar sonra köpekler yaşlı adamı bıraktı. Bu sırada köpeklerin biri manavdaki çalışan bir kişiye doğru yöneldi. Adam, köpeğin gelmesiyle kendisini korumak için tekme savurarak köpeğe engel oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kolundan ısırılan ve kanlar içinde kalan adama ilk müdahaleyi ise çevredeki vatandaşlar yaptı. Yaşlı adamın kolundaki kanın durması için önce tampon yapıldı ve hemen 112 acil servis ekipleri arandı. Talihsiz adam, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pitbull köpeklerinin sahibi ise karakola götürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir pitbull Yeşilyurt

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
BİZİM KADAR ANGUT BİR MİLLET YOK.YASAKLAYIN KARDEŞİM İLLAKİ BİRİLERİNİ ÖLDÜRMESİMİ LAZIM.
sahiplerini içeri atmassan bu iş ölümlü saldırıya kadar gider.sahipsiz bir adalet..yazık
KÖPEKLER SOKAKLARDA GEZDİRİLMESİN.BESLEYEN YA EVİNDE BESLESİN YADA BAHÇESİNDE.AYRICA BELEDİYELER SOKAK KÖPEKLERİNİ TOPLAYIP HAYVANLARIN YAŞAM ALANLARINA BENZER BİR YERDE YAŞAMLARINI DAİM ETMELERİNİ SAĞLAYACAK ÖNLEMLER ALMALILAR.BU KANUNLAŞTIRILSIN.
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