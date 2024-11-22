İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

POLİS OLDUKLARINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, bu kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ne gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır