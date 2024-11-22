HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

22.11.2024 19:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen günlerde İzmir'in Seferihisar ilçesinde ihbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerine ateş açılmıştı. 3 polis memuru yaralanırken, mahalleli sokağa dökülmüş ve saldırıyı gerçekleştiren şahsın iş yerine taş ve sopalarla saldırmıştı. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İzmir'de polis ekibine silahlı saldırıda yeni gelişme! 6 şüpheli tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

5885

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

POLİS OLDUKLARINI BİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Olayı gerçekleştiren M.S.Ç, emniyetteki ifadesinde kardeşi S.Ç'nin husumetlileriyle kavga ettiğini düşündüğünü, yere yatırıldığını gördüğünde ateş açtığını, bu kişilerin polis olduğunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi.

8558

OLAYIN GEÇMİŞİ

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Kasım'da silahlı çatışma ihbarı üzerine Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ne gitmiş, şüpheli M.S.Ç. bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti.

Yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, olayı gerçekleştiren zanlı ile 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
polis İzmir
En Çok Okunan Haberler
Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Milyonların gözü bu düzenlemede! Yeni sosyal güvenlik paketi Meclis'e geliyor: Artık gündemden kalkacak

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

Çalışmalar başladı! Manisa'ya Çin mahallesi kuruluyor: "2 bin 500 Çinli aileleriyle gelecek"

2 sevgilinin sır ölümü! Cansız bedenleri evde bulundu! Vücutlarında yara izlerine rastlandı

2 sevgilinin sır ölümü! Cansız bedenleri evde bulundu! Vücutlarında yara izlerine rastlandı

Özel'in 'MİT' açıklamasına sert eleştiri

Özel'in 'MİT' açıklamasına sert eleştiri

Valilik duyurdu: Bu akşama dikkat! Kar geliyor...

Valilik duyurdu: Bu akşama dikkat! Kar geliyor...

Kalabalıktan zor ilerledi, İmamoğlu detayı dikkat çekti

Kalabalıktan zor ilerledi, İmamoğlu detayı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı! Dev indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.