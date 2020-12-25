İzmir’de polis memuruna döner bıçaklı saldırı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Eskiizmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde elinde döner bıçağı ile gezip vatandaşları rahatsız eden Ömer G. isimli bir kişi olduğu bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

DÖNER BIÇAĞIYLA POLİS MEMURUNU YARALADI

Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs kovalamacanın ardından elindeki döner bıçağı ile S.K. isimli bir polis memurunu omzundan yaraladı. Omzuna aldığı döner bıçağı darbesiyle yaralanan polis memuru S.K., meslektaşları tarafından ekip aracıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Döner bıçağı ile polis memurunu yaralayan saldırgan Ömer G. ise polis otomobiliyle hastaneye getirildi. Saldırganın polis aracının kafesinde de kendine zarar verdiği bildirildi. Şahsın sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesinin alınacağı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

