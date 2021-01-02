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İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

02.01.2021 07:59 | Son Güncelleme:
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İzmir'de polisin dikkati sayesinde 2 EYP ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, polisin şüphe üzerine bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, el yapımı patlayıcı (EYP) çıktı. Şüphelinin patlayıcıyı aldığı adreste yapılan aramada, başka bir EYP daha ele geçti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı 'Narko Alan' projesinde görevli polis memurları, 830 Sokak'ta yürüyen İ.İ.'yi (31) şüphe üzerine durdurdu. Uyuşturucu ticareti, otodan hırsızlık, uyuşturucu kullanma, bıçaklı yaralama, silahlı yaralama ve yağma gibi birçok suçtan kaydı bulunan İ.İ.'nin üzerinde yapılan aramada, çeketinin cebinden 10 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP çıktı. İ.İ. gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheli, sorgusunda EYP'yi kasten yaralama, uyuşturucu kullanma ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan kaydı bulunan A.T.A.'dan (29) aldığını söyledi. Polis ekipleri, A.T.A.'nın Tuzcu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 15 santimetre uzunluğunda çivi ile güçlendirilmiş EYP ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin TEM Şube'de işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(DHA)

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