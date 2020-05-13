HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de pompalı dehşeti! Polis her yerde onları arıyor

İzmir'de pompalı dehşeti! Polis her yerde onları arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 22:53 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokakta yürüyen 4 kişiye, seyir halindeki otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, 3 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi 6753/21 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, siyah renkli bir otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokakta yürüyen 4 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, T.G. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş 11 kartuş ele geçirdi. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken saldırı ile ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz Dikkat çeken uyarı! Artık serinlemek isterken bir kez daha düşüneceğiz
Afrin'de kanlı saldırı! Park halindeki aracı tuzakladılarAfrin'de kanlı saldırı! Park halindeki aracı tuzakladılar
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
1/

En Çok Okunan Haberler

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

Son dakika uyarısı: Çok üzerine çıkacak

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

9 ilde korkutan korona rakamları! Vaka sayıları alarm veriyor

İşte son seçim anketinin sonuçları!

İşte son seçim anketinin sonuçları!

Yıllara meydan okuyor! İşte son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte son hali

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte son durum

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

18 Mayıs da resmi tatil mi?

18 Mayıs da resmi tatil mi?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

İstanbul'da AVM'ye giriş kuyruğu!

Marketler kaça kadar açık?

Marketler kaça kadar açık?

Diğer Haberler
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Afrin'de kanlı saldırı! Park halindeki aracı tuzakladılar

Afrin'de kanlı saldırı! Park halindeki aracı tuzakladılar

Halk otobüsüyle çarpışan motosiklet paramparça oldu! Korkunç kaza

Halk otobüsüyle çarpışan motosiklet paramparça oldu! Korkunç kaza

Bakan Koca’dan 'kontrollü sosyal hayat' paylaşımı

Bakan Koca’dan 'kontrollü sosyal hayat' paylaşımı

13 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları

İşte Süper Piyango'da kazandıran numaralar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.