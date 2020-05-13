İzmir'de pompalı dehşeti! Polis her yerde onları arıyor

Olay, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi 6753/21 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, siyah renkli bir otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokakta yürüyen 4 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan O.İ. ve O.G. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, T.G. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, boş 11 kartuş ele geçirdi. Polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken saldırı ile ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (DHA)

