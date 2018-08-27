HABER

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

İzmir’e akraba ziyaretine gelen 15 yaşındaki kız rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrollerde kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kız ifadesinde, komşusu tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

İzmir'de rahatsızlanan küçük kız hastaneye gidince gerçeği öğrendi!

İstanbul’da ikamet eden ve aylar önce komşusuyla arkadaşlık kuran 15 yaşındaki D.A. isimli kız çocuğu, bayram ziyareti için İzmir'in Torbalı ilçesine gitti. Torbalı’daki akrabalarının yanına gelen D.A., bir süre sonra rahatsızlandı ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerçek ise hastanede ortaya çıktı.

KÜÇÜK KIZ 'TECAVÜZ' DEDİ

15 yaşındaki kızın yapılan kontrollerinde hamile olduğu tespit edildi. Durum hemen Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi ve ekipler konu hakkında bir araştırma başlattı. Küçük kız çocuğunun ifadesini alan yetkililer, iddialara göre olayın tecavüz olduğunu öğrendi.

D.A. ifadesinde, ikamet ettiği İstanbul’da komşusu B.A. tarafından tecavüze uğradığını iddia etti. Torbalı Cumhuriyet savcılığı, iddialar üzerine konu hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
Devrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldü
Minibüsün çarptığı çocuk öldüMinibüsün çarptığı çocuk öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir hastane tecavüz Gerçek hastanede ortaya çıktı 15 yaşındaki kız

En Çok Okunan Haberler

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Çankırı'da 'pes' dedirten görüntü!

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

Zonguldak’ta damada şaka yapmak isteyen gelin kendi tuzağına düştü

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Ataşehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.