İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de iki gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Bu alanlarda uzun kuyruklar oluşturan araçlar yolda kaldı, trafik kilitlendi. Belediye ekipleri ise yağmur sularının tahliyesi için aralıksız görev yaptı.

Bu arada Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yarın İzmir'i terk edecek olan yağışlı hava, gelecek hafta rüzgarın yön değiştirmesiyle, soğukla birlikte dönecek.

İzmir'de hafta içinde soğuk havanın ardından başlayan ve iki gündür sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent genelinde etkili oldu. Yağışlardan dolayı birçok bölgede kent sakinleri büyük güçlükler yaşadı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bunun üzerine ekipler, alt geçide araç geçişini iş makinesi ve şeritlerle kapattı, bir yandan da su tahliye çalışması yaptı.