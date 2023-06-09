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  4. İzmir'de sağanak etkili oldu! Şimşekler geceyi aydınlattı

İzmir'de sağanak etkili oldu! Şimşekler geceyi aydınlattı

09.06.2023 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, şimşekler ise geceyi aydınlattı.

İzmir'de sağanak etkili oldu! Şimşekler geceyi aydınlattı

İzmir’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle başta Kemalpaşa, Ödemiş, Çiğli olmak üzere kentin birçok caddesi ve sokağı göle döndü.

Kentin ayrı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmesi, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta İzmir ve Manisa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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