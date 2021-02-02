İzmir'de sağanak yağış! 1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketinin ardından Dikili programını iptal ederek gelişmeleri izlemek ve ekipleri koordine etmek üzere afet koordinasyon merkezi olarak kullanılan İzmir Ulaşım Merkezi’ne (İZUM) geçti.

SOYER: ÇOK CİDDİ BİR RAKAM

İzmir’de dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran aşırı yağışla ilgili verileri İZUM’da paylaşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam” dedi.

Taşan derelerin büyük sorun oluşturduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Metro kesintisiz çalışıyor. İZBAN’da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler oluyor. Otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşanıyor” diye konuştu.

Başkan Soyer, öğleden sonra da yağış beklendiğini hatırlatarak, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı ve şöyle devam etti: