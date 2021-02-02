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İzmir'de sağanak yağış! 1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

02.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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İzmir’de meydana gelen sel felaketinin ardından gelişmeleri İZUM’dan takip eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sel felaketinin ardından Dikili programını iptal ederek gelişmeleri izlemek ve ekipleri koordine etmek üzere afet koordinasyon merkezi olarak kullanılan İzmir Ulaşım Merkezi’ne (İZUM) geçti.

SOYER: ÇOK CİDDİ BİR RAKAM

İzmir’de dün gece saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini arttıran aşırı yağışla ilgili verileri İZUM’da paylaşan Başkan Tunç Soyer, "İzmir son 24 saattir çok büyük bir felaketle karşı karşıya. 2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı. Metrekareye 126 kilogram yağış düştü, bu çok ciddi bir rakam” dedi.

Taşan derelerin büyük sorun oluşturduğunu dile getiren Başkan Soyer, “Metro kesintisiz çalışıyor. İZBAN’da kaya düşmesi nedeniyle yaşanan kesinti giderilmesine rağmen zaman zaman kesintiler oluyor. Otobüs hatlarında da zaman zaman sıkıntı yaşanıyor” diye konuştu.

Başkan Soyer, öğleden sonra da yağış beklendiğini hatırlatarak, İzmirlileri mümkün olduğu kadar araç kullanmamaya ve evlerinden çıkmamaya çağırdı ve şöyle devam etti:

“Evlerinizden çıkmamanız hem sizin bu felaketten zarar görmenizi engelleyecektir hem de işlerinin başında olan ekiplerimizin çalışmalarını kolaylaştıracaktır.”

1995 YILINDAKİ FELAKETTEN DAHA FAZLA YAĞIŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in en son 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düştüğünü hatırlatarak, “O vakit 61 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İzmir’de metrekareye 126 kilogram düştü. Bu çok büyük bir rakam. Rakamın büyüklüğünü gösterebilmek açısından şu örneği verebilirim; bir yılın toplam yağış miktarı 717 kilogram. Birkaç saatte İzmir’in aldığı yağış miktarı 126 kilogram. Bu olağanüstü büyük bir rakam; büyük bir felaket" diye konuştu.

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METREKAREYE 126 KG YAĞMUR

İzmir’de dün gece Güzelyalı’ya 125,6, Karabağlar’a 119, Bayraklı’ya 110,4, Balçova’ya 95,3, Menderes’e 80,6, Bornova’ya 64, Foça’ya 57, Aliağa’ya 55,3, Kınık’a 48,3, Karaburun’a 48,2 ve Buca’ya 47 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, İzmir’de şubat ayı yağış ortalaması 102,3 kilogram iken, İzmir bir gecede 126 kilogram yağış aldı.

Beklenenin ve mevsim normallerinin üzerindeki yağış miktarı kentin pek çok bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi. İzmir’de gece saatlerinde başlayarak aralıksız süren yağmur; Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzıssıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya, Karakoç derelerinin taşmasına ve su baskınlarına yol açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye, fen işleri, park ve bahçeler ekipleri ve İZSU Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri çalışmalarını sürdürüyor. İhbarlara yetişebilmek ve yaşamı normale döndürebilmek için tüm belediye imkanları seferber edildi.

(İHA)

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