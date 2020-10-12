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İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 22:13 | Son Güncelleme

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri 5 ton sahte alkol ele geçirirken, İzmir'deki sahte alkol ölümlerinde kilit isim olduğu değerlendirilen 1 şahsı gözaltına aldı.

İzmir'de sahte alkol üretiminin kilit ismi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ile mücadele kapsamında Çiğli ilçesinde sahte etil alkol dağıtımı yapan bir şüpheliyi tespit etti.

5 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, H.G. isimli şüpheliyi teknik takibe aldı. Yapılan takip sonucu şahsın Çiğli ilçesinde bir depoya geldiği belirlendi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, depoda ve bir araçta 5 litrelik bidonlar halinde 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi.

Depoda ayrıca çok sayıda aroma, etiket ve bidon kapağı bulundu. Operasyonda ele geçirilen yaklaşık 5 ton etil alkole ve diğer malzemelere el koyuldu.

KİLİT İSİM YAKALANDI

İzmir'de etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı. H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi.

İZMİR'DE ÖLÜ SAYISI 15'E YÜKSELMİŞTİ

İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 4 kişi daha hayatını kaybetmişti. Kentte yaşamını yitirenlerin sayısı ise 15'e yükseldi.

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