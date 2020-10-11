HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 08:33 | Son Güncelleme

İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer(67) olduğu öğrenildi.

Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!
Avrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladıAvrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladı
En Çok Okunan Haberler
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
PKK'dan kirli oyun! Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptılar
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Acı haber gece yarısı geldi! 1 askerimiz şehit düştü
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un sevişmesi olay oldu
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
PKK'ya büyük şok! Sincar'da anlaşma imzalandı
PKK'ya büyük şok! Sincar'da anlaşma imzalandı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Diğer Haberler
İzmir'deki yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'deki yangında 25 papağan telef oldu
İzmir'de maske uyarısında bulunan doktora saldırı
Maske uyarısında bulunan doktora saldırı
Libya'da alıkonulmuşlardı! Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!
Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!
Düzce'de yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Düzce'de yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.