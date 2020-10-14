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İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 19:16 | Son Güncelleme

İzmir'de, sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi gören Turhan E. ile Musa G. yaşamını yitirdi. Kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e çıktı. Olayla ilgili tutuklu sayısı ise 15'e ulaştı.

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine başvuran Turhan E. ile Musa G. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Böylece, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı, 21'e çıktı. Bu arada, olayla ilgili gözaltına alınan, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bugün gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan 1 kişi ile birlikte, ilk günlerden itibaren olayla ilgili tutuklananların sayısı 15'e ulaştı.

DHA

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