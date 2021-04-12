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İzmir'de sahurda kaça kadar yemek yiyilir? İzmir imsakiyesi yayınlandı

12.04.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının başlaması ile birlikte bütün müslümanlar kendi yaşadıkları illerin imsakiyelerini araştırmaya başladı. İllere göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Ramazan imsakiyesi ise yayımlandı. Müslümanlar oruçlarını imsakiye içerisinde yer alan saatlere göre tutacaklar. Peki, İzmir'de sahurda kaça kadar yemek yiyilir? İzmir imsakiyesi yayınlandı

İzmir'de sahurda kaça kadar yemek yiyilir? İzmir imsakiyesi yayınlandı

İzmir sahur ve iftar saatleri ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. 13 Nisan’da başlayacak olan ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bu saatlere göre oruçlarına niyet edecekler ve iftar saatini beklemeye başlayacaklar.

İZMİR'DE SAHURDA KAÇA KADAR YEMEK YENİYOR?

İzmir’de ilk oruç için imsak vakti 05:05, iftar vakti ise 19:52 olacak.

İllere göre sahur saatleri güneşin doğma ve batma saatlerine göre değişiklik gösteriyor. İzmir imsakiyesini öğrenmek için alttaki yazıya tıklayabilirsiniz.

İZMİR SAHUR SAATLERİ

İzmir'de sahurda kaça kadar yemek yiyilir? İzmir imsakiyesi yayınlandı

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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