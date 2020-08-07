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  4. İzmir’de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

İzmir’de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 00:39 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

İzmir’de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Konak’tan Balçova yönü gitmekte olan İsmail Tekeboğa (36) yönetimindeki saman yüklü TIR, dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı.

Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, samanların Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi. (İHA)

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