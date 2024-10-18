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  4. İzmir'de şaşırtan olay! Gizli bölmede karı-koca yakalandı

İzmir'de şaşırtan olay! Gizli bölmede karı-koca yakalandı

18.10.2024 19:11
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İzmir'in Buca ilçesinde, polisin bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 3 bin 612 adet sentetik ecza ve 3 tüfek ele geçirilirken, evdeki Nevin Ateş ile özel bir düzenekle açılan kapının ardında bulunan gizli bölmede yakalanan eşi Cihan Ateş gözaltına alındı. Ateş çifti, tutuklandı.

İzmir'de şaşırtan olay! Gizli bölmede karı-koca yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Buca ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine dün söz konusu eve operasyon düzenlendi.

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GİZLİ BÖLMEDE KARI-KOCA YAKALANDI!

Evdeki aramada 3 bin 612 adet sentetik ecza, 3 tüfek ve 17 tüfek fişeği ele geçirildi. Nevin Ateş ile özel bir düzenekle açılan kapının ardında bulunan gizli bölmede yakalanan, 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen eşi Cihan Ateş gözaltına alındı.

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Ateş çifti, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca
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