İzmir'de şebeke suyu alarmı! Lağım kokusu isyan ettirdi

Bu sabah saatlerinden itibaren İzmir’in birçok bölgesinde musluklardan akan şebeke suyundan yoğun kokular duyulmaya başlandı. Özellikle Gaziemir ve Buca ilçelerinin bazı mahallelerinde sulardan gelen yoğun koku, mahalleyi sardı. Kahvaltı esnasında gelen kötü kokular, vatandaşları da isyan ettirdi. Bazı vatandaşlar ilk başlarda doğalgaz kokusu duyduklarını söylerken, bazıları da musluklardan akan suların kanalizasyon kokusuna benzediğini ifade etti. Çamaşırlarını yıkayan vatandaşlar ise kokunun çamaşırlarının üzerine sindiğini söyledi.

"LAĞIM VE KANALİZASYON KOKUSU GİBİ BİR KOKU VAR"

Buca ilçesi Gediz Mahallesi’nde de yoğun koku şikayeti vardı. Mahalle sakini Ayşen Atılgan, sabah saat 10.30 sıralarında kahvaltı hazırlarken korkuyu fark ettiğini söyleyerek, “Çayı demledikten sonra içmeye başladık. Fakat çayın tadında garip bir tat vardı. Acaba çaydanlığın tabanında mı bir şey kaldı diye düşündüm. Daha sonra kalkıp çaydanlığın suyunu döktüm. Musluğu yeniden açtığımda kokunun olduğunu anladım. Ardından çamaşırlarımı çamaşır makinesinden çıkardım ve ipe sermeye çalışırken onlarda da koku olduğunu fark ettim. Hala çamaşırlarımın üzerinde koku var. Lağım ve kanalizasyon kokusu gibi bir koku var. ‘Suyun içine bir şey mi karıştırdılar’ diye düşündük. İçimizde bir korku oldu ama umarım böyle bir şey olmaz” dedi.