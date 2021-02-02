İzmir'de sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti

Sağanak yağışın hayatı felç ettiği İzmir'de Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nden geçen Balaban Deresi taştı. Yaşanan selde, Kaan Soydan ile kayınpederi Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç suya kapıldı. Metrelerce sürüklenen araç, devrilen ağaçlara takılıp ters döndü.

2 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda aracın devrildiği yere yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Kaan Soydan'ın cansız bedeni bulundu.

KAYINPEDERİN CANSIZ BEDENİNE ARAÇ İÇİNDE ULAŞILDI

Hıdır Öztürk'ün ise araç içinde sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin, Öztürk'ün cansız bedeninin çıkarılması için çalışmaları sürüyor.

TARLAYA BAKMAK İÇİN GİDERKEN SELE KAPILMIŞLAR

Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk’ün kendilerine ait tarlada zarar olup olmadığına bakmak için gittikleri sırada araçlarıyla birlikte sel sularına kapıldığı öğrenilirken, Soydan’ın selden kurtulmak için araçtan çıktığı ve taşan dere sularına kapılarak hayatını kaybettiği ifade edildi.



8 SAATTE BİR AYLIK YAĞIŞ

Öte yandan 8 saatte bir aylık yağışını alan İzmir'de yağışlar yarın akşama kadar devam edeceği bildirildi.

(DHA)

