İzmir'de şiddetli deprem! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı

İzmir Seferihisar'da 14.51'de 6.6. büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremde bazı binaların yıkıldığı, bazı binaların hasar gördüğü belirtildi.

'OĞLUMLA BİRLİKTE SON ANDA KURTULDUK'

CNN Türk canlı yayınına katılan görgü tanığı Zeki Soysal, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Soysal'ın sözleri şöyle:

"Bayraklı'da bizim binamız yıkıldı, işyerimdi. Son bir yaşlı bir kadını çıkardık enkazdan, kurtardık. Yandaki bina da yıkıldı, çalışma yapılıyor. Enkaz altında olanlar var. Oğlumla birlikte son anda çıktık. Ben adımımı son anda dışarı attım bina çatırdadı ve çöktü. 8 katlıydı binamız altta benim iş yerim vardı. Yanda çöken binada dairelerin hepsi doluydu."

