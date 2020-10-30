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İzmir'de şiddetli deprem: Yaralıların enkaz altından çıkarılması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:11 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrası birçok bina yıkılırken, enkaz altından vatandaşların çıkarılması görüntülere yansıdı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden olurken, çok sayıda bina da yıkıldı.

Gelen son açıklamalara göre depremde 6 kişi hayatını kaybederken, 202 kişi de yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları kısa sürede başlarken, bazı vatandaşlar, televizyonlar da yayındayken enkazdan çıkarıldı.

7 KİŞİ KURTARILDI

Bayraklı ilçesinin Manavkuyu semtinde bulunan Doğanlar Apartmanı da yıkılanlar binalar arasındaydı. Çalışmalarda biri bebek 2 kişi sağlık ekiplerince kurtarılırken, AFAD ekiplerince yapılan kurtarma çalışmalarında 5 kişi daha kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, enkaz altında olduğu düşünülen kişiler için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde yıkılan bir binadan yaralılar çıkartıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesi 1593 Sokak'ta deprem nedeniyle yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.

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