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İzmir'de şiddetli yağış! Araçlar çukura düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

İzmir Bayraklı'da etkisini artıran sağanak nedeniyle sokakta çökme meydana gelirken, bazı araçlar oluşan çukura düştü. Mahalle halkı, her yağmurda benzer görüntülerin yaşandığı belirterek, çözüm bulunmasını istedi. Aracı ile çukura düşen sürücü, yaşadıklarıyla ilgili "Yağmur suları çok yoğun aktığı için çukuru görmedim ve düştüm. 'Allah' dedim kaldım. Ekiplerin yardımıyla arabayı çıkardık" dedi.

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları meydana gelirken, yağış sebebiyle trafikte aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Trafik polisleri, şehrin birçok noktasında sıkışıklığı açmak yoğun çaba sarf ediyor.

Alpaslan Mahallesi 1620/12 sokakta da yağış sebebiyle asfaltta çökmeler meydana geldi. Biriken sular halka zor anlar yaşatırken, iki otomobil oluşan çukurlara düştü. Maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla çıkarılırken, sokağa gelen ekipler hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışmalara başladı.

'ALLAH DEDİM KALDIM'

Aracıyla oluşan çukura düşen sürücü, o anları şöyle anlattı:

"Yağmur sebebiyle her yer kilit durumdaydı. Ben de işe yetişmek için ve yolu biraz olsun kısaltmak için bu sokağa girdim. Önümden iki araba döndükten sonra ben de döndüm. Yağmur suları çok yoğun aktığı için çukuru görmedim ve düştüm. 'Allah' dedim kaldım. Ekiplerin yardımıyla arabayı çıkardık. Kaportada biraz hasar var. Alt takımda hasar olup olmadığı serviste belli olacak."

'DEFALARCA SÖYLEDİK AMA ÖNLEM ALINMADI'

Mahalle sakinleri de hemen her yağmurda sokaklarında benzer görüntülerin olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Uzun yıllardır aynı mahallede oturduğunu söyleyen Yusuf Yurt (55), "50 senedir burada oturuyorum. Maalesef bu durum İzmir'in çilesi. Yetkililere defalarca söylememize rağmen ne yazık ki sonuç alamadık. Bir aydan beri mahalleye beton atılsın diye söylememize rağmen sonuç alınamadı. Her yağmurda bunu yaşıyoruz" dedi.

Durumu çok kez bildirdirmelerine rağmen halen bir sonuç alamadıklarını söyleyen Resul İnce (60) ise, "Bu kış 4 araba bu sokakta çukura düştü. Başka hiçbir yerde bu görüntüyü bulamazsınız. Belediyeye söyledik ama hiçbir çözüm bulunamadı. Bu şekilde olmaz" dedi.

Kaynak: DHA-AA

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izmir şiddetli yağış

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