İzmir'de şiddetli yağış! Araçlar çukura düştü

Dün gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle şehrin bazı noktalarında su baskınları meydana gelirken, yağış sebebiyle trafikte aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Trafik polisleri, şehrin birçok noktasında sıkışıklığı açmak yoğun çaba sarf ediyor.

Alpaslan Mahallesi 1620/12 sokakta da yağış sebebiyle asfaltta çökmeler meydana geldi. Biriken sular halka zor anlar yaşatırken, iki otomobil oluşan çukurlara düştü. Maddi hasar meydana gelen araçlar çekici yardımıyla çıkarılırken, sokağa gelen ekipler hem temizlik hem de çöken bölgeyi doldurmak için çalışmalara başladı.

'ALLAH DEDİM KALDIM'



Aracıyla oluşan çukura düşen sürücü, o anları şöyle anlattı:

"Yağmur sebebiyle her yer kilit durumdaydı. Ben de işe yetişmek için ve yolu biraz olsun kısaltmak için bu sokağa girdim. Önümden iki araba döndükten sonra ben de döndüm. Yağmur suları çok yoğun aktığı için çukuru görmedim ve düştüm. 'Allah' dedim kaldım. Ekiplerin yardımıyla arabayı çıkardık. Kaportada biraz hasar var. Alt takımda hasar olup olmadığı serviste belli olacak."