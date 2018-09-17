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İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 06:28 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

Turan Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin çıkışında Y.Y. (41) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 35 FS 493 plakalı otomobildeki Y.Y. (41) ile diğer grup birbirlerine silahla ateş açtı.

Olayda A.A. (29), İ.A. (44), Y.Ö. ve Y.Y. yaralandı.

Y.Y, olay yerinden kaçmaya çalışırken yaklaşık 100 metre ileride kaza yaptı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

(AA)

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izmir Bayraklı Silahlı kavga

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