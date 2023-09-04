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İzmir'de silahlı saldırı! Sokak ortasında başından vuruldu

04.09.2023 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Y.A., husumetlisi olduğu öğrenilen K.G. tarafından sokak ortasında başından tabancayla vuruldu. Hastaneye kaldırılan Y.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken, şüpheli K.G. polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'de silahlı saldırı! Sokak ortasında başından vuruldu

İzmir'deki olay, saat 18.10 sıralarında Nergis Mahallesi Ali Alp Böke Caddesi’nde meydana geldi. Kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Y.A. ile husumetlisi K.G., sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Gerginlik yükselirken K.G., yanında bulunan tabancayla Y.A.'ya ateş açtı. Başından vurulan Y.A., kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

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SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Y.A., ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

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Yaralının burada ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

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İzmir silahlı saldırı

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