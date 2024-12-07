HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de sır olay! Otomobilindeki kadın cesediyle polis merkezine gitti

İzmir'de sır olay! Otomobilindeki kadın cesediyle polis merkezine gitti

07.12.2024 16:32
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
07.12.2024 16:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir kişi, aracıyla polis merkezine giderek otomobilde kız arkadaşının cesedi olduğunu söyledi. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü. Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B., polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi.

OTOMOBILINDEKI-KADIN-CESEDI-ILE-POLIS-ME_458418_135350

GÖZALTINA ALINDI

Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu. İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOMOBILINDEKI-KADIN-CESEDI-ILE-POLIS-ME_458415_135350

İNTİHAR İDDİASI

Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü. Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBILINDEKI-KADIN-CESEDI-ILE-POLIS-ME_458784_135439

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar İzmir
En Çok Okunan Haberler
MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarına tepki çığ gibi büyüyor

MÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarına tepki çığ gibi büyüyor

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

TBMM'ye gelen birbirinden ilginç dilekçeler: Asgari ücret...

CHP lideri Özel Gaziantep milletvekili Meriç'in o cümlesini duyunca sinirlendi! Sert tepkisi kameralara yansıdı

CHP lideri Özel Gaziantep milletvekili Meriç'in o cümlesini duyunca sinirlendi! Sert tepkisi kameralara yansıdı

Altaylı gözyaşlarını tutamadı, İmamoğlu araya girdi

Altaylı gözyaşlarını tutamadı, İmamoğlu araya girdi

İzmir'de sır olay! Otomobilindeki kadın cesediyle polis merkezine gitti

İzmir'de sır olay! Otomobilindeki kadın cesediyle polis merkezine gitti

Suriye'de Esad döneminin sonuna mı gelindi? Kentler bir bir düştü: Muhalifler Şam'a girmeye başladı!

Suriye'de Esad döneminin sonuna mı gelindi? Kentler bir bir düştü: Muhalifler Şam'a girmeye başladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.