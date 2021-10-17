HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de sır ölüm! Kanlar içinde bulundu

İzmir'de sır ölüm! Kanlar içinde bulundu

17.10.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu noktasında polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İzmir'de sır ölüm! Kanlar içinde bulundu

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi 191/3 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 2. katında yaşayan ve evli olduğu öğrenilen Rıfat Dökmeci’den (24) haber alamayan yakınları, Dökmeci’nin dairesine gitti. Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeriye girdiğinde Dökmeci’yi kanlar içinde buldu. Durum yakınları tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Dökmeci’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince evin içerisinde incelemelerde bulunuldu. Savcının incelemesinin ardından Dökmeci’nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, Dökmeci’nin eşinin olay anında evde bulunmadığı ileri sürülürken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorumTahmin ettiği yer kazılıyor! Yüzde 90'ı doğru: Türkiye'nin her yerinden arıyorlar, yetişemiyorum
İzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyorİzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyor
İlçe Emniyet Müdürü'nden hayat kurtaran müdahaleİlçe Emniyet Müdürü'nden hayat kurtaran müdahale
Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Fiyatlar yükseldi, 1 günde 1.5 milyonluk altın bozdurdular

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Feci kaza! Emekli Emniyet Müdürü ve oğlu hayatını kaybetti

Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek! 11 il için sarı alarm

Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek! 11 il için sarı alarm

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı sorusuna yanıt

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı sorusuna yanıt

11 yıl sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

11 yıl sonra yakalandı! "Özgüvenimle çalıştım, bu sahtelik değil"

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.