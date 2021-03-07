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  4. İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

07.03.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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İzmir'de sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan incelemede, çiftin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında 1'inci Kadriye Mahallesi 697/4 Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, Erol Öztank (51) yan dairede oturan anne ve babasının evine gitti. Eve girdiğinde Asuman (71) ve Enis Öztank (74) çiftinin tepki vermediğini gören Erol Öztank, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ileri sürülen Asuman ve Enis Öztank'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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ÇİFTİN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerini eve gelen belediye tabibi çiftin ölümünü şüpheli buldu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cesetleri kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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