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İzmir'de şok olay: Ellerini ayaklarını bağlayıp parasını ve telefonunu gasp ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eve giren 4 kişi, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak parasını, cep telefonunu ve kredi kartını gasp etti. Jandarma tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

İzmir'de şok olay: Ellerini ayaklarını bağlayıp parasını ve telefonunu gasp ettiler

Edinilen bilgiye göre olay, Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre saat 17.00 sıralarında ev sahibi M.İ. isimli şahsın evine kimliği belirsiz 4 kişi girdi. 4 kişi eve girer girmez M.İ.'nin elini ve ayaklarını bağladı. Eve giren şahıslar, M.İ.'nin 7 bin 300 lira parasını, cep telefonunu ve kredi kartlarını alarak kayıplara karıştı.

ADRESLERE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahısların kimlikleri ve adreslerini belirledi. 4 kişi olduğu tespit edilen şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, H.T. isimli bir kadın ve V.K., N.Y. ve C.C. isimli erkek şahısları gözaltına aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şahısların adlı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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