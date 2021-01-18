HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de sokak köpeği dehşeti! Denize atlayarak kurtuldu

İzmir'de sokak köpeği dehşeti! Denize atlayarak kurtuldu

18.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir'de sokak köpeği dehşeti! Denize atlayarak kurtuldu

İzmir'in Konak ilçesinde, sahilde yürüyüş yapan biri yabancı uyruklu 2 kadın, 15 dakika arayla sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Kadınlardan biri saldırıdan denize atlayarak kurtulurken, kaçmak isterken düşen diğer kadını ise bacağından ısırarak sürükleyen köpeklerden çevredekiler kurtardı.

Konak ilçesi sahilinde bu sabah 15 dakika arayla yaşanan köpek saldırılarında, biri yabancı uyruklu 2 kadın dehşeti yaşadı. Sahile yürüyüşe çıkan Aslıhan Copper'e (41), Sabancı Kültür Merkezi karşısına geldiğinde yaklaşık 15 sokak köpeği saldırdı. Büyük korku yaşayan Copper, köpeklerden kurtulmak için denize atladı. Copper'in yardımına belediye işçileri, koştu. Aslıhan Copper, işçilerin denize attığı hortumdan tutarak, kıyıya çıktı. Hiportermi geçirmemesi için belediye aracına bindirilen Copper, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Copper'in, köpeklerin saldırısında kıyafetinin yırtıldığı belirtildi.

2d0e5d9aa14f27c8e00e18846c09d08d

İSPANYOL KADINI YERDE SÜRÜKLEDİLER

Aslıhan Copper'in saldırıya uğramasından 15 dakika sonra da sahilde yürüyüş yapan İspanyol Adela Vila (55) köpeklerin saldırısına uğradı. Kaçarken yere düşen Vila, bacağından ısıran köpekler tarafından sürüklendi. Saldırıdan kurtulmak için denize atlama girişiminde bulunan Adela Vila, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vila, gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

37b11de71d1117e28e1ef947e1307dd4

‘KÖPEKLER KADININ KOLUNA YAPIŞMIŞTI’

Köpeklerin ilk saldırdığı Aslıhan Copper'i atladığı denizden kurtaran belediye işçilerinden Sufiye Karataş, "Sesler geldi. On, onbeş köpek, bağırıyordu. Sesin geldiği yöne baktığımızda, köpekler bir kadının kollarına yapışmış, parçalıyordu. Hemen işimi bırakıp, yardıma koştum. Bu arada kadın, köpeklerden kurtulmak için denize atladı. Kadını kurtarmak için önce bir alet bulamadım. Yakında bir hortum vardı. Hortumu denize attım. Kadın tuttu, yavaş yavaş çekerek kendisini karaya çıkarttık" diye konuştu.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kar bir onları etkilemedi! Kar bir onları etkilemedi!
1 çocuk ve 4 kadını taciz etmişti! 'Sapık kapıcı' yakalandı1 çocuk ve 4 kadını taciz etmişti! 'Sapık kapıcı' yakalandı
57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?57 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 57?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Nedense belediyeler sokak hayvanları için gerekli hassasiyeti göstermiyor ve sonucunda da böyle olaylar olabiliyor. Umarım hayvan hakları yasası çıkar ve hayvanlara gereken ilgi gösterilir. O insanlara da geçmiş olsun.

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Çanakkale'de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı

1 çocuk ve 4 kadını taciz etmişti! 'Sapık kapıcı' yakalandı

Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Kan donduran görüntüler! Yaşlı kadına dehşeti yaşattı

Bağda kaybettiği çapasını ararken servet buldu

Bağda kaybettiği çapasını ararken servet buldu

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Kağıthane'de karlı yoldaki kazalar kamerada

Karlı yollarda sürücülerin zor anları kamerada

Suç örgütü liderinden cinayeti üstlenmeyen gence kan donduran tehdit

Cinayeti üstlenmeyen gence kan donduran tehdit

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.