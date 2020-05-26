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  4. İzmir'de sokak ortasında cinsel taciz skandalı! 17 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattılar

İzmir'de sokak ortasında cinsel taciz skandalı! 17 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 02:13 | Son Güncelleme

İzmir’in Menemen ilçesinde, 17 yaşındaki genç kızı taciz ederek cep telefonunu gasp eden 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'de sokak ortasında cinsel taciz skandalı! 17 yaşındaki genç kıza kabusu yaşattılar

Edinilen bilgiye göre olay, dün ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. 17 yaşındaki S.K., cinsel tacize uğradıktan sonra cep telefonunun gasp edildiğine yönelik polis ekiplerine bilgi verdi.

KOVALAMACA SONRASI KISKIVRAK YAKALANDILAR

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları titiz çalışma neticesinde gasp olayına karışan 2 kişiyi tespit etti. Kısa süre içerisinde ekipler ile A.D. (19) ve Y.A. (19) arasında yaşanılan kovalamaca sonucunda şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)

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