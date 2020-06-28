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  4. İzmir'de sokak ortasında kız arkadaşını darp etmişti! Flaş karar

İzmir'de sokak ortasında kız arkadaşını darp etmişti! Flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 19:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı kız arkadaşı H.K.’yı (16) bulvarın ortasında darbeden H.K. (20), polis tarafından yakalanıp, adliyeye sevk edildi. H.K. (20), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İzmir'de sokak ortasında kız arkadaşını darp etmişti! Flaş karar

Manas Bulvarı’nda, dün akşam saatlerinde H.K.ÿile kız arkadaşı H.K. arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine H.K., kız arkadaşına yumruk ve tokat atarak darbetti.

ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Darbedilen kız, erkek arkadaşını kollarından tutarak engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülere çok sayıda kişi tepki gösterirken, kızı darp eden kişinin bulunup, cezalandırılması istendi.

KAVGANIN SEBEBİ KISKANÇLIK

Görüntülerden yola çıkan polis, kızı darbeden kişinin H.K. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Menemen ilçesine gittiği tespit edilen H.K.’yı burada yakalayıp, gözaltına aldı. H.K., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, kız arkadaşını kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada darbettiğini söyledi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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