HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı

İzmir’de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı

07.04.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Konak ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltın alındı.

İzmir’de sokak ortasında silahlı çatışma: 6 yaralı

Olay, Emir Sultan Mahallesi 1192 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce silahlı kavgaya karışan iki grup arasında saat 20.00 sıralarında sokak ortasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLERLE BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Çıkan tartışmanın ardından her iki grupta birbirlerine pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu vücuduna pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Kudret L., Kadriye. L., Yeliz. E., Meriç G. ve Kadir Ç., ve Adem L. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Siverek’te silahlı kavga: 2 yaralıSiverek’te silahlı kavga: 2 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerine yaralılar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili iki pompalı tüfeğe ekipler tarafından el konulurken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Belirtiler sonrası işçiler hastaneye akın ettiBelirtiler sonrası işçiler hastaneye akın etti
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.