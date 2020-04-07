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  4. İzmir'de sokakta koronavirüs testi! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

İzmir'de sokakta koronavirüs testi! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 14:20 | Son Güncelleme

İzmir Karşıyaka'da İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli iki sağlık çalışanı, vatandaşlara sokakta koronavirüs testi yaptı. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan İl Sağlık Müdürlüğü, böyle bir uygulamalarının olmadığını, bir vaka için giden ekibin kendilerini gören vatandaşlara test yaptığını belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele Türkiye'de de kararlılıkla sürdürülürken, İzmir'de birçok vatandaşa sokakta test yapılmaya başlandı. Dün öğlen saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı oldukları öğrenilen iki sağlık çalışanı, Karşıyaka İskele ve Osmanbey Parkı'nda vatandaşlara koronavirüs testi yaptı. Sosyal medyaya da düşen görüntülerde sağlık çalışanlarının, sıraya giren vatandaşlarla tek tek ilgilendiği ve vatandaşların boğazları ile burunlarından örnek aldıkları, örnekleri deney tüplerine koydukları görüldü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bölgede bulunan vatandaşların test yapılan noktaya gittikleri ve ekiplerin de gün boyunca yüze yakın koronavirüs testi yaptığı öğrenildi. Sağlık çalışanlarının, test yaptıkları vatandaşlara sonuçları iki gün sonra E-Nabız üzerinden öğrenebileceklerini ve sonuçları pozitif olan vatandaşlarla sağlık ekiplerinin iletişime geçeceklerini söyledikleri de belirtildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Yapılan uygulamanın İzmir'in çeşitli ilçelerinde de sürekli bir şekilde devam edeceği öne sürülürken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü bu iddiaları yalanladı. Sağlık çalışanlarının Karşıyaka bölgesine bir vaka için gittikleri ve kendilerini gören vatandaşlara da test yaptıkları belirtildi.

Öte yandan iki sağlık çalışanına soruşturma açılmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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