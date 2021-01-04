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İzmir'de şoke den görüntü! Yaban domuzları şehir merkezine indi

04.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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İzmir'de şoke den görüntü! Yaban domuzları şehir merkezine indi

İzmir'in Bornova ve Balçova ilçelerinde, aç kalan yaban domuzları kent merkezine indi. Çöpleri eşeleyerek kendilerine yiyecek arayan domuzlar, paniğe neden oldu. Sürü halindeki domuzları görüntüleyen mahalleli, daha önce de birçok kez domuzların geldiğini ve bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

İzmir'de aç kalan yaban domuzları Bornova Evka 3 Mahallesi ile Balçova Teleferik Mahallesi'nde kent merkezine inerek yiyecek arıyor. Mahalledeki bazı meyve ağaçlarının diplerinde yiyecek arayan domuzlar, çöp konteynerlerini de eşeliyor. Domuzlar en son geçen 1 Ocak'ta Evka 3 Mahallesi'nde görüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar, domuzları evlerinin pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde, sürü halinde gezen domuzlara bir vatandaşın da elinde torbayla yiyecek vermek için dışarı çıktığı da yer aldı.

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'KESKİN DÖNÜŞLER YAPARAK KAÇTIM'

Evka 3 Mahallesi sakinlerinden Metin Erdoğan, bugüne kadar mahallede çok domuz gördüğünü belirtip, "Bir gün saat 23.30 sıralarında işten dönüyordum. Otomobilimi park ettikten sonra inip, kapısını kapattım. Bu sırada homurtu gibi bir ses geldi. Başımı çevirip baktığımda, karanlık olmasına rağmen aydınlatmaların vasıtasıyla domuzları ve domuz yavrularını gördüm. Çok korktum. Çünkü yaz mevsimiydi ve dışarıda çocuklar vardı. Domuzu görür görmez kaçmaya başladım. Zaten daha öncesinde o benim üzerime gelmeye başladı. Yanındaki yavrularını korumak için herhalde. Hemen mahalledekilere seslendim ve 'çocuklarınızı alın domuz var' diye bağırdım. Sonra polisi çağırdık. Köylü olmam nedeniyle domuzdan nasıl kaçılacağına dair bilgim vardı. Domuzların keskin dönüş yapamadıklarını bildiğim için kaçarken zikzak çizerek kaçıp, kurtuldum" dedi.

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'SÜRÜ HALİNDE GEZİYORLAR'

Bir diğer mahalle sakini Emrullah Çetin ise domuzların akşamları sık sık mahalleye indiğine dikkati çekip, "Sürü halinde geliyorlar. Hemen hemen her akşam geliyorlar. Korkanlar oluyor. Özellikle kadınlar ve çocuklar korkuyorlar. 20'li, 30'lu sürüler halinde bir arada dolaşıyorlar. Özellikle mahalledeki parkları, çimenlik alanları talan edip, burunlarıyla eşeleyip geçiyorlar. Bu zamana kadar domuzlar nedeniyle bir kaza yaşanmadı, inşallah bundan sonra da yaşanmaz" diye konuştu.

'ÇOCUK PARKINA GELİYORLAR'

Sedat Gül ise domuzların önceden gece vakti geldiklerini, ancak bu sene akşam saatlerinde de ormanlık alandan inmeye başladıklarını vurgulayıp, "Önce çocuk parkına geliyorlar. Oradan da hem bizim apartmana hem de diğer apartmanların bahçelerine geçiyorlar. İster istemez tedirgin olunuyor, çünkü sürü halinde dolaşıyorlar. Onlar da insanları gördükleri zaman kaçıyorlar ama yine de tedirgin oluyoruz" dedi.

DHA

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