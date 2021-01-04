İzmir'de şoke den görüntü! Yaban domuzları şehir merkezine indi

İzmir'de aç kalan yaban domuzları Bornova Evka 3 Mahallesi ile Balçova Teleferik Mahallesi'nde kent merkezine inerek yiyecek arıyor. Mahalledeki bazı meyve ağaçlarının diplerinde yiyecek arayan domuzlar, çöp konteynerlerini de eşeliyor. Domuzlar en son geçen 1 Ocak'ta Evka 3 Mahallesi'nde görüldü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlar, domuzları evlerinin pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde, sürü halinde gezen domuzlara bir vatandaşın da elinde torbayla yiyecek vermek için dışarı çıktığı da yer aldı.

'KESKİN DÖNÜŞLER YAPARAK KAÇTIM'

Evka 3 Mahallesi sakinlerinden Metin Erdoğan, bugüne kadar mahallede çok domuz gördüğünü belirtip, "Bir gün saat 23.30 sıralarında işten dönüyordum. Otomobilimi park ettikten sonra inip, kapısını kapattım. Bu sırada homurtu gibi bir ses geldi. Başımı çevirip baktığımda, karanlık olmasına rağmen aydınlatmaların vasıtasıyla domuzları ve domuz yavrularını gördüm. Çok korktum. Çünkü yaz mevsimiydi ve dışarıda çocuklar vardı. Domuzu görür görmez kaçmaya başladım. Zaten daha öncesinde o benim üzerime gelmeye başladı. Yanındaki yavrularını korumak için herhalde. Hemen mahalledekilere seslendim ve 'çocuklarınızı alın domuz var' diye bağırdım. Sonra polisi çağırdık. Köylü olmam nedeniyle domuzdan nasıl kaçılacağına dair bilgim vardı. Domuzların keskin dönüş yapamadıklarını bildiğim için kaçarken zikzak çizerek kaçıp, kurtuldum" dedi.