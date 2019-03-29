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İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 15:34 | Son Güncelleme

İzmir'in Torbalı ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki çocuk, annesi tarafından gördüğü eziyet ve işkenceden dolayı hayatını kaybetti. Anne tutuklanırken, yapılan kontrollerde 9 ve 3 yaşındaki kardeşlerinde vücutlarında darp izlerine rastlandı.

İzmir'de şoke eden iddia: Annesinin işkencesiyle hayatını kaybetti

Akıl almaz olay, Torbalı’da yaşandı. Ayrancılar İnönü Mahallesi’nde ikamet eden 16 yaşındaki O.Ç.K., iddialara göre annesi Ö.K. tarafından uzun süredir işkence ve eziyet görüyordu. İddialara göre 16 yaşındaki çocuğu aç bırakan anne, işkencenin dozunu artırdı. Fenalaşan çocuk, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan inceleme sonrasında, çocuğun vücudunda darp izlerine rastlandı. Hastaneye kaldırılan O.Ç.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 VE 3 YAŞINDAKİ KARDEŞLERDE DARP İZİNE RASTLANDI

Hastane yetkilileri, durumu daha sonra Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine eve giden jandarma ekipleri, 9 ve 3 yaşındaki kardeşleri jandarma kontrolünde muayeneye aldı. Evdeki çocukların da vücutlarının farklı yerlerinde darp izlerine rastlanıldı. Jandarma ekipleri, anne Ö.K.’yı gözaltına aldı. Torbalı Adliyesine sevk edilen anne, tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir işkence Torbalı

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