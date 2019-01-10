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İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 14:51 | Son Güncelleme

İzmir'de birlikte yaşadığı adam tarafından öldürülen kadının kızı, sanıktan şikayetçi olmadığını ifade ederek, 'Bana çok iyiliği dokundu, düğünümü yaptı. Şikayetçi değilim' dedi. Öte yandan tutuklu sanık Murat Vardal ise eşiyle geçinemediğine ilişkin ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, '“Bahriye benim çocukluk sevgilimdi. Herkes doğru konuşsun o da mezarında rahat yatsın' dedi.

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

İzmir’de birlikte işlettikleri markette çıkan tartışmada, birlikte yaşadığı 32 yaşındaki Bahriye Üngeç'i tabancayla sırtından vurarak öldüren 34 yaşındaki Murat Vardal’ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Murat Vardal, öldürülen kadının ailesi ve tarafların avukatları hazır bulundu.

'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Öldürülen Bahriye Üngeç’in ilk eşinden kızı olan N.Ö., eşinin olayı gördüğünü ve Murat Vardal’ın annesini kazayla öldürdüğünü söylediğini ifade etti. Üvey babasından şikayetçi olmadığını kaydeden N.Ö., “Ben ona baba ve ağabey derdim. Benim düğünümü yaptı. Bana çok iyiliği dokundu” dedi.

'BAHRİYE ÇOCUKLUK SEVGİLİMDİ'

Tutuklu sanık Murat Vardal ise eşiyle geçinemediğine dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, “Bahriye benim çocukluk sevgilimdi. Herkes doğru konuşsun o da mezarında rahat yatsın” diye konuştu. Sanığın kaçma şüphesini dikkate alan mahkeme heyeti, Murat Vardal’ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tarafların bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarını hazırlaması için davayı ileri bir tarihe erteledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Bahriye Üngeç cinayet

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