İzmir'de şoke eden olay! Atlamak üzereyken bacaklarından yakaladı

Olay, dün gece saatlerinde Alparslan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, erkek arkadaşının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren ikili, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine çığlıklar atarak cama çıkan kadın, 5. kattan atlamaya kalkıştı. Olaya şahit olan apartman sakini Şeref Günay (26), olayın yaşandığı dairenin alt katındaki daireye gitti. Günay, cinnet getirdiği iddia edilen kadını aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak bir anda içeri aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaşanan olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

'AYAKLARINDAN TUTARAK İÇERİ ALDIM'

Aşağı atlamaya çalışan kadını ayaklarından tutarak kurtaran Şeref Günay, "Biz arkadaşlarla evde oyun oynuyorduk. Üst katta bulunan daireden bağrışma seslerine tanık olduk. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının kendisini aşağı sarkıttığını gördüm. Kendisini balkona kilitlemiş ve aşağı atlamak üzereydi. O esnada o dairenin tam altına denk gelen yan taraftaki yengemin dairesine geçtim. Kadın tam aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldım" dedi.