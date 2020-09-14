HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'de şoke eden olay! Atlamak üzereyken bacaklarından yakaladı

İzmir'de şoke eden olay! Atlamak üzereyken bacaklarından yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 08:10 | Son Güncelleme

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın, apartmanın 5. katından atlamak istedi. Çığlıkları duyan komşusu atlamak isteyen genç kadını son anda bacaklarından yakaladı.

İzmir'de şoke eden olay! Atlamak üzereyken bacaklarından yakaladı

Olay, dün gece saatlerinde Alparslan Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, erkek arkadaşının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren ikili, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Tartışmanın büyümesi üzerine çığlıklar atarak cama çıkan kadın, 5. kattan atlamaya kalkıştı. Olaya şahit olan apartman sakini Şeref Günay (26), olayın yaşandığı dairenin alt katındaki daireye gitti. Günay, cinnet getirdiği iddia edilen kadını aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak bir anda içeri aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaşanan olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

1

'AYAKLARINDAN TUTARAK İÇERİ ALDIM'

Aşağı atlamaya çalışan kadını ayaklarından tutarak kurtaran Şeref Günay, "Biz arkadaşlarla evde oyun oynuyorduk. Üst katta bulunan daireden bağrışma seslerine tanık olduk. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının kendisini aşağı sarkıttığını gördüm. Kendisini balkona kilitlemiş ve aşağı atlamak üzereydi. O esnada o dairenin tam altına denk gelen yan taraftaki yengemin dairesine geçtim. Kadın tam aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldım" dedi.

2

YENİDEN ATLAMAK İSTEMİŞ

Kadını kurtardıktan sonra kendilerine bağırıp saldırdığını öne süren Günay, kadının yeniden aşağı atlamaya çalıştığını belirtti. Günay, "İnsanlık görevimizi yaptık biz. Atlarken tutarak içeriye aldık. Kurtardığımız kadın evin içerisinde bize de saldırdı. Onu içeriye aldıktan sonra yeniden atlamaya çalıştı ve bize bağırıp çağırdı. Yeniden atlamak için balkona çıkmaya kalkıştı, biz de camları, kapıları kilitledik. Psikolojisi bozulmuştu sanırım. Bıraksak belki ölecekti, belki yaralanacaktı. Biz insanlık görevimizi yaparak kendisini kurtardık" diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

AW113573_05

Öte yandan yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde apartmanın 5. katından aşağı atlamaya çalışan kadının alt katta bulunan apartman sakini tarafından tutulduğu görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Aydın'da bıçaklı kavga!Aydın'da bıçaklı kavga!
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Son hali bambaşka! 20 kilo aldı, saçları...
Son hali bambaşka! 20 kilo aldı, saçları...
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
İlginizi Çekebilir
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Diğer Haberler
Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne çarptı
Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne çarptı
Aydın'da bıçaklı kavga!
Aydın'da bıçaklı kavga!
Pendik'te yolcu otobüsü yan yattı
Pendik'te yolcu otobüsü devrildi
Gökçeada’da korkutan yangın
Gökçeada’da korkutan yangın
Yer: Afyonkarahisar! Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Ölü ve yaralılar var
Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Ölü ve yaralılar var
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Oruç Reis' açıklaması
Bakanlık açıkladı! Oruç Reis limana dönüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.