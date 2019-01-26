İzmir'de su dolan alt geçitten araç çıkarıldı

Aracın boş olduğunu tespit eden ekipler, alt geçitte birilerinin olma ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Pancar Mahallesi'nden geçen İZBAN hattında bulunan alt geçide giren bir aracın çıkamadığını fark eden çevredekiler, polis ekiplerine haber verdi.