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İzmir'de su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 7 Ağustos 2023 Menemen ve tüm ilçelerde kesinti listesi

07.08.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı belirtilirken İZSU'dan konuya dair yapılan açıklama merak konusu oldu. İZSU su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçeler İzmirli vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte 7 Ağustos 2023 Pazartesi İzmir su kesintisi listesi...

İzmir'de su kesintisi! İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? 7 Ağustos 2023 Menemen ve tüm ilçelerde kesinti listesi

İZSU İzmir su kesintisi listesini paylaştı. Şu ana dek birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu İZSU'dan yapılan açıklama ile yanıt buldu. 7 Ağustos 2023 Pazartesi İzmir su kesintisi listesi ve detaylar haberimizde...

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

ÇEŞME - DALYAN

06.08.2023 saat 21:55 ile 07.08.2023 saat 10:00 arasında yaklaşık 12 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

4178 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR.

ÖDEMİŞ KAYMAKÇI, EMİRLİ

07.08.2023 saat 10:00 ile 16:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI ELEKTRİK ARIZASINDAN DOLAYI KAYMAKÇI VE EMİRLİ MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.


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