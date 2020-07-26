HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar

İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar

EĞİTİM HABERLERİ  | 26.07.2020 09:00 | Son Güncelleme

İzmir Karşıyaka'da iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan 4 arkadaştan 1’i hayatını kaybetti. Banyoda bulunan duşa kabini kıran, duvarlara kafa atan ve balkondan atlamak istediği ileri sürülen gencin arkadaşları tarafından verilen çelişkili ifade üzerine polis ekiplerince cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar

Olay, gece saatlerinde Bostanlı Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre annesi evde olmayan genç arkadaşlarını evine davet etti. 4 arkadaş ikamette buluştuktan bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle Umur Alp Yörük’ün (23) banyoda bulunan duşa kabini kırdığı, duvarlara kafa attığı ve balkondan atlamak istediğini ileri süren arkadaşları, sakinleştirmek istedikleri arkadaşlarının koridorda hayatını kaybettiğini ileri sürdüler.

ÖLEN GENCİN TELEFONUNDAN 112'Yİ ARAMIŞLAR

Ölen gencin arkadaşları, Yörük’ün koridorda hayatının kaybettikten 15 dakika sonra polisi aradıklarını ifade ettikleri fakat olay yerinde ve ceset üzerinde yapılan incelemelerde Umur Alp Yörük’ün ölümünün üzerinden yaklaşık 2 saatlik süre geçtiği ileri sürüldü. Ayrıca evde bulunan şahıslardan birisinin ölüm olayının ardından evden ayrıldığını daha sonra ise tekrar olay yerine döndüğünü ifade ettiği öğrenilirken, gençlerin ölen arkadaşlarının telefonundan 112’yi araması ve çelişkili ifadelerinin ardından cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı. Yörük'ün sırt kısmı olmak üzere vücudunun birçok yerinde de kesik bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, gençler polis ekiplerince emniyete götürülürken, Yörük’ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Hızı 50 km'ye çıkacak Hızı 50 km'ye çıkacak
Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!Depremi önceden tahmin eden formül geliştirildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

Özgür Özel'den Ali Erbaş'ın sözlerine sert tepki

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

3 bankadan flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da 307 ev karantinaya alındı

Motosiklet sürücüsünün bacağı bariyerlere sıkışıp koptu

Motosiklet sürücüsünün bacağı bariyerlere sıkışıp koptu

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Cemal Can'ı isyan ettiren haber! 'Artık yeter'

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

Zeynep'in katilinin ifadesindeki önemli detay ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Üniversite kontenjanları belli oldu!

Üniversite kontenjanları belli oldu!

AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

KYK burs ödemeleri ne zaman? Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri!

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Öğrenci ve veliler dikkat! Bugün başlıyor

Açıköğretim Lisesi sınavları tarihleri ne zaman?

Açıköğretim Lisesi sınavları tarihleri ne zaman?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş sorgulama sayfası

2020 YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş sorgulama sayfası

Cumartesi okul olacak mı? Haftalık okul tatili bir gün mü olacak?Cumartesi günleri okulların açık olması gündemde!

Cumartesi günleri okulların açık olması gündemde!

2020 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Aksis üzerinden bitirme sınavı sonucu öğrenme!

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? Aksis sorgulama ekranı

KPSS-2020/1 tercihleri başlıyor mu? ÖSYM Başkanı Aygün'den KPSS tercih tarihleri açıklaması!

KPSS-2020/1 tercihleri başlıyor mu, tercih tarihleri ne zaman?

2020 Doçentlik Sözlü Sınavı sonucu açıklandı mı? Doçentlik Sözlü Sınavı başarı belgesi alma!

Doçentlik Sözlü Sınavı başarı belgeleri yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.