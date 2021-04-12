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  4. İzmir’de süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

İzmir’de süt kamyonu ile hafif ticari araç çapıştı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

12.04.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bergama ilçesinde, süt kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Feci kaza, Bergama ilçesi Bölcek Kavşağı’nda meydana geldi. Murat T. idaresindeki süt kamyonu, Bergama-Göçbeyli kara yolunda seyir halindeydi. İddialara göre, bu sırada, Uğur B. idaresindeki hafif ticari araç anide ana yola çıktı ve kavşakta kamyonla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Nurkadın Gümüşsu (52), bir süre önce boşandığı eşi Yıldıray Demirdöven (47) ve Safiye Derge (46) hayatını kaybetti. Hafif ticari aracın sürücüsü Uğur B. ile yanındaki Yılmaz Kızılboğa, Sema Derge, Abuzer Yakala ise yaralandı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Meydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, sürücü dahil 4 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İzmir
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