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  4. İzmir'de taksiye binen ABD askerleri bunu beklemiyordu! Yolculukta sürprizle karşılaştılar

İzmir'de taksiye binen ABD askerleri bunu beklemiyordu! Yolculukta sürprizle karşılaştılar

03.09.2024 14:59
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ABD askerlerinin İzmir'deki bir taksi yolculuğu sosyal medyada gündem oldu. Taksi sürücüsü, askerleri götürürken bir yandan da kamerayı açtı. Askerlere 'bozkurt' işareti yapan sürücü bir yandan da "Ölürüm Türkiyem" şarkısını dinletti. Askerlerin yüz ifadeleri dikkatlerden kaçmadı.

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi geçtiğimiz günlerde İzmir Limanı'na demirledi. ABD askerleri şehri gezmek için İzmir sokaklarına indi. Taksiye binen iki ABD askeri sürprizle karşılaştı.

İZMİR'İ "ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" İLE GEZDİLER

Askerleri hedefine götüren taksici yolculuk sırasında "Ölürüm Türkiyem" şarkısını açıp dinletti. Bu sırada bir yandan aracı sürerken bir yandan telefonuyla kamera açmayı da ihmal etmedi.

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'BOZKURT' İŞARETİNİ ÖĞRETMEYE ÇALIŞTI

Sürücü eliyle 'bozkurt' işareti yapıp askerlere gösterdi, şarkıya da eşlik etti.

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ABD askerlerinin bu sıra dışı taksi yolculuğundan görüntüler sosyal medyada ses getirdi.

TGB, BİR ABD ASKERİNİN KAFASINA ÇUVAL GEÇİRMİŞTİ

Dün ise Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yine İzmir'deki bir ABD askerinin kafasına çuval geçirmişti. TGB'nin sosyal medyadan olayla ilgili açıklamasında "ABD'nin en büyük taaruz gemisi USS Wasp'ta görevli ABD askerlerine çuval geçirdik! Mehmetçiğimizin ve binlerce Filistinlinin kanını elinde taşıyan ABD askerleri ülkemizi kirletemez. Bu topraklara her adım attığınızda sizi hak ettiğiniz gibi karşılayacağız!" denmişti.

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TGB paylaştı: ABD askerinin başına çuval geçirildi! "Yankee go home!" TGB paylaştı: ABD askerinin başına çuval geçirildi! "Yankee go home!"
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İzmir taksi abd
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