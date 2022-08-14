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  4. İzmir'de talihsiz ölüm! Bozulan aracını tamir ederken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

İzmir'de talihsiz ölüm! Bozulan aracını tamir ederken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

14.08.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen feci kazada iddiaya göre, yolun kenarında aracını tamir eden araç çekicisi Uğur Çetinkaya'ya hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada talihsiz adam hayatını kaybetti. Çetinkaya'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsünün yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

İzmir'de talihsiz ölüm! Bozulan aracını tamir ederken otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Bornova ilçesi Birlik Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Araç çekicisi Uğur Çetinkaya, çekici aracını tamir ettirdikten sonra test sürüşüne çıktı. Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesine seyir halindeyken lastiğine halat takıldığını fark eden Çetinkaya, aracı yolun kenarına çekip tamir etmeye başladı. Bu sırada yine Kemalpaşa Caddesi istikametinden Ambarlar Caddesi istikametine hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil yolun kenarında aracını tamir eden Çetinkaya'ya çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ TESPİT ETTİ

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvelik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Uğur Çetinkaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Öte yandan, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücü olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bornova kaza
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