HABER

İzmir'de tarihi bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesindeki tarihi bir binanın bir bölümü, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler, enkaz altından bir kişiyi çıkardı. Bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Konak ilçesindeki eski binada, yağmurun da etkisiyle çökme meydana geldi. Binada bulunan 2 kişiden 1'i, kurtarılıp, hastaneye kaldırılırken, diğerinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

İkiçeşmelik semti 940 Sokak 6 numaradaki 3 katlı eski binanın arka tarafında, saat 15.30 sıralarında, sağanağın da etkisiyle çatı ve duvarların bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan ve hurdacılık yaptıkları belirtilen 2 kişiden 1'i, kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen diğer kişinin de kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

BİNA

Öte yandan çökme meydana geldiği sırada binada yaşayanlardan birinin ise dışarıda bulunduğu ve bu sayede kurtulduğu öğrenildi.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11 kişi, törenle anıldı Midyat'ta 32 yıl önce şehit edilen 11 kişi, törenle anıldı 
Termal otellerde sömestir bereketiTermal otellerde sömestir bereketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir Konak bina bina çöktü

En Çok Okunan Haberler

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

PİAR Araştırma'dan son seçim anketi sonucu

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Ayşen Gruda 74 yaşında hayatını kaybetti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Müjdat Gezen'e müjde! Avukatı duyurdu

Ankara'da Suriyelilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti!

Suriyelilerin kavgası kanlı bitti! Sebep pes dedirtti!

Binali Yıldırım'dan vatandaşa: İster oy ver ister oy verme mağduriyetin giderilecek

Binali Yıldırım'la vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

Şişli'de bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen şüpheli tişörtünden tespit edildi

Zihinsel engelli kadına tecavüz etti, yakayı böyle ele verdi!

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

Fiyatları 100 bin liraya kadar çıkıyor... 'Dairelerinin anahtarlarını getirip bırakan kişiler dahi var'

Sokak ortasında sapık şoku! Küçük kızı kucaklayıp kaçırmaya çalıştı!

Sokak ortasında sapık şoku! Küçük kızı kucaklayıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.