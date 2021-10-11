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  4. İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü! Kahreden detay: 20 gün önce baba olmuş

İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü! Kahreden detay: 20 gün önce baba olmuş

11.10.2021 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Buca'da 20 gün önce baba olduğu öğrenilen 30 yaşındaki Mahsun Aslan, tartıştığı iki kardeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü! Kahreden detay: 20 gün önce baba olmuş

Olay, saat 22.00 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 222/35 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mahsun Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve S.F. ile sokakta tartıştı. Gerginliğin artmasıyla tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Olayda, Aslan vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Aslan, yakınları tarafından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Aslan'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Aslan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Öte yandan, bıçaklanarak yaşamını yitiren Mahsun Aslan'ın 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay sonrası bir otomobil ile olay yerinden kaçan A.F. ve S.F.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ayrıca, öldürülen Mahsun Aslan ve A.F. ile S.F.'nin arkadaş olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir Buca
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