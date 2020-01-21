İzmir'de tepki çeken evsizlerin hastaneden çıkarılması olayıyla ilgili açıklama

Öztop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde evsiz vatandaşların acil servisten çıkarılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı. Söz konusu hastanenin konum itibarıyla evsiz vatandaşların yoğun olduğu bir bölgede bulunduğunu, hastanenin acil servis ve diğer alanlarının geceleri evsizler tarafından sık sık kullanıldığını ifade eden Öztop, kent genelindeki hastanelerde kalmayı alışkanlık haline getirenlerle ilgili Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü yetkilileriyle ortak çalışma yaptıklarını bildirdi. Öztop, şunları söyledi:

"O gece de acil serviste 6 evsiz vatandaşımız bulunuyordu. Hastanemize hastalarını getiren, özellikle hasta çocuklarını getiren kadınlar, bu durumdan rahatsızlıklarını dile getirdi. Biz soğuk havalardan dolayı acil servislerde çok fazla çocuk ve yaşlı hasta ağırlıyoruz. Bunların bir çoğu enfeksiyon hastalıklarıyla mücadele ediyor. Acil servisin hijyen ortamını korumak adına böyle bir çalışma yapıldı. Vatandaşlar dışarıya çıkarıldıktan sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından barınma merkezlerine götürüldü."